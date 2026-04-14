ФСБ задержала граждан РФ, Украины и Молдавии, планировавших теракт в Москве

Москва14 апр Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала троих граждан Украины, Молдавии и России, которые планировали теракт в Москве 2 апреля в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанный гражданин Украины 1980 года рождения принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года он был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Москву для разведки и совершения убийств. Украинец изъял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал бомбу, которую разместил в багажнике электроскутера и доставил к месту совершения теракта около бизнес-центра.

Гражданин Молдавии 1991 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года и был направлен в Москву из Кишинева. В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для местом планировавшегося подрыва.

Гражданин России 2009 года рождения по заданию украинских спецслужб перед терактом осуществил видеосъемку местности и переправил ее куратору за денежное вознаграждение.

В ФСБ подчеркнули, что мероприятия по розыску причастных к подготовке теракта лиц продолжаются.