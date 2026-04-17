Три человека арестованы в Москве за попытку взорвать силовика Трое соучастников попытки взорвать силовика арестованы в Москве

Москва17 апр Вести.Столичный суд отправил под арест троих соучастников попытки совершения теракта в отношении высокопоставленного представителя силовых структур с помощью электроскутера, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арестованы гражданин Украины, приезжий из Молдавии и россиянин. Им предъявлены обвинения в теракте, а также по ряду других статьей УК РФ отметил собеседник агентства

Других подробностей дела он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала троих граждан Украины, Молдавии и России, которые планировали теракт в Москве 2 апреля в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.