Москва14 апр Вести.В ФСБ РФ показали кадры разминирования самодельного взрывного устройства (СВУ), которым завербованные украинскими спецслужбами злоумышленники планировали взорвать сотрудника российских силовых структур.

На видео, которое опубликовала ЦОС ФСБ, показано, как робот-сапер разминирует в специальном контейнере удаленное из багажника электроскутера СВУ. В результате были изъяты приемник сигнала с блоком питания, заряд взрывного устройства с готовыми поражающими элементами и электронное реле с источником питания. Разминирование проводилось в темное время суток.

Сегодня в ФСБ сообщили о задержании граждан Украины (1980 года рождения), Молдавии (1991 года рождения) и России (2009 года рождения), которые планировали теракт против силовика РФ. Сам теракт был предотвращен 2 апреля в Москве.