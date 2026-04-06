Задержанный рассказал о подготовке теракта против чиновника в Курской области

Москва6 апр Вести.Задержанный гражданин РФ, работавший на разведку Украины, рассказал подробности о подготовке теракта против высокопоставленного чиновника Курской области. Он отметил, что решение о месте заложения бомбы принимала украинская сторона, приводит его слова ЦОС ФСБ России.

Для этого он отправлял противнику сделанные снимки.

Украинская сторона определяла возможное место заложения взрывного устройства заявил сам задержанный в видео, опубликованном пресс-службой ведомства

Он также отметил, что сделал снимки и записал видео здания правительства Курской области с нескольких сторон. Эти сведения были направлены разведке Украины.

Утром в понедельник стало известно о задержании мужчины, гражданина РФ. Это произошло при попытке забрать взрывчатку из тайника.

В его отношении заведено уголовное дело по семи статьям.