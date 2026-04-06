Хинштейн поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Курской области

Москва6 апр Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение теракта. Об этом он написал в своем канале в MAX.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о задержании мужчины, который готовился к теракту в отношении высокопоставленного чиновника в регионе.

Самые искренние слова признательности коллегам из органов безопасности за слаженную и высококлассную работу написал он в публикации

Также глава области отметил, что задержанный является уроженцем Винницкой области Украины. Он сам вышел на связь с министерством обороны соседней страны.

За время сотрудничества с противником он собирал данные для установления взрывного устройства. Он снимал здание регионального правительства и передавал сведения разведке врага.

Уголовное дело возбуждено по семи статьям.