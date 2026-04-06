Москва6 апр Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор бывшему главе области Алексею Смирнову, признанному виновным в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье.

По словам Хинштейна, вынесенный Смирнову приговор далеко не финальный, так как в регионе расследуют целый ряд коррупционных дел.

Жирная, но не финальная точка в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений Курской области. … Приговор Смирнову - это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы указал Александр Хинштейн

По словам губернатора, коррупцию надо "выжигать каленым железом", и правительство региона будет этому только способствовать.

Ранее сообщалось, что суд назначил Алексею Смирнову 14 лет лишения свободы со штрафом 400 миллионов рублей. он признан виновным в получении двух взяток в размере более 12,9 миллиона рублей и более 8 миллионов за содействие компаниям, с которыми были заключены договоры подряда на строительство фортификационных сооружений.