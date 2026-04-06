Москва6 апр Вести.Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора Алексея Смирнова виновным в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье и назначил ему 14 лет лишения свободы со штрафом 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региона.

Установлено, что Смирнов получил две взятки в размере более 12,9 миллиона рублей и более 8 миллионов за содействие компаниям, с которыми были заключены договоры подряда на строительство фортификационных сооружений на территории Курской области на сумму более 192 миллиона рублей.

Суд...назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, штрафом в размере 400 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сказано в сообщении

Также со Смирнова взыскали 20,9 миллиона рублей и лишили почетного звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".

Суд решил оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора суда в части имущественных взысканий арест, наложенный на имущество.