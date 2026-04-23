Москва23 апрВести.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, осужденный за коррупцию на 14 лет лишения свободы, обжаловал приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что защита экс-чиновника подала сразу две апелляции.
Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора виновным в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье. Было установлено, что Смирнову передали незаконное вознаграждение, общая сумма которого превысила 20 миллионов рублей.