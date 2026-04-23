Осужденный на 14 лет экс-глава Курской области Смирнов обжаловал приговор Защита осужденного экс-главы Курской области подала две жалобы на приговор

Москва23 апр Вести.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, осужденный за коррупцию на 14 лет лишения свободы, обжаловал приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что защита экс-чиновника подала сразу две апелляции.

Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора виновным в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье. Было установлено, что Смирнову передали незаконное вознаграждение, общая сумма которого превысила 20 миллионов рублей.