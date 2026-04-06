Экс-глава Курской области Смирнов не стал отвечать на вопросы журналистов в суде

Курскому экс-губернатору в суде задали вопрос, не стыдно ли ему перед жителями

Москва6 апр Вести.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов отказался отвечать на вопросы журналистов в зале районного суда во время рассмотрения его дела о получении взяток. Смирнов попросил адресовать все интересующие вопросы к адвокату, сообщает ИС "Вести".

Экс-главе Курской области были заданы два вопроса: "Планирует ли он искупить свою вину перед курянами?" и "Вам не стыдно за то, что вы сделали?" Ответа на них не было, поэтому журналист поинтересовался, почему Смирнов отказывается разговаривать.

Я с мыслями собираюсь кратко заявил Алексей Смирнов

6 апреля Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора Алексея Смирнова виновным в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье и назначил ему 14 лет лишения свободы со штрафом 400 миллионов рублей.