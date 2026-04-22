Mash: экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов будет печь хлеб в колонии

Москва22 апр Вести.Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов будет печь хлеб в исправительной колонии строгого режима № 9 под Курском. Об этом сообщил канал Mash.

Экс-чиновник был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей за получение двух взяток на сумму около 20,9 млн рублей за содействие компаниям, с которыми были заключены договоры подряда на строительство фортификационных сооружений на территории Курской области на сумму более 192 млн рублей.

По данным интернет-издания, 52-летний Смирнов зарегистрирован в Курске, где ему и был вынесли приговор. Отбывать наказание он также должен в ближайшей колонии строгого режима — ИК-9 в Косинове, где заключенные работают в швейном и хлебопекарном цехах.

От Смирнова отказался московский адвокат с 40-летним стажем Александр Бессмельцев, хотя изначально защищать экс-губернатора он вызвался сам. После вынесения приговора … [правозащитник отметил, что] не хочет защищать казнокрадов, насильников, наркоторговцев и тех, у кого руки в крови сказано в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере MAX

Отмечается, что осужденный еще не подал апелляцию на оспаривание приговора, а срок истекает уже на этой неделе.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.