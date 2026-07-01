Москва1 июл Вести.Курский областной суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, которого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Коммерсант".

Апелляционная жалоба Смирнова рассматривалась с начала июня говорится в сообщении

В апреле суд признал виновным экс-главу Курской области Алексея Смирнова в получении взяток при строительстве фортификационных объектов в приграничье и назначил ему 14 лет лишения свободы со штрафом 400 миллионов рублей.