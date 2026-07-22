Курский суд не стал смягчать наказание экс-губернатору Смирнову по делу о взятке

Суд не смягчил наказание курскому экс-губернатору Смирнову по делу о взятке Курский суд не стал смягчать наказание экс-губернатору Смирнову по делу о взятке

Москва22 июл Вести.Курский областной суд не стал смягчать наказание бывшему губернатору области Алексею Смирнову, осужденному за получение взяток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное определение.

Ранее Смирнов, приговоренный к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей, обжаловал приговор. Сторона защиты подала сразу две апелляции.

Однако апелляционный суд пришел к выводу, что наказание соответствует тяжести преступлений и является справедливым. Единственным изменением стало то, что из приговора исключили указание на совершение преступлений в период мобилизации как отягчающее обстоятельство. При этом суд сохранил вывод о совершении преступлений в условиях ведения боевых действий.

На окончательное решение изменения в приговоре не повлияли – инстанция указала, что они не являются основанием для смягчения наказания.