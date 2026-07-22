Москва22 июлВести.Курский областной суд не стал смягчать наказание бывшему губернатору области Алексею Смирнову, осужденному за получение взяток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное определение.
Ранее Смирнов, приговоренный к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей, обжаловал приговор. Сторона защиты подала сразу две апелляции.
Однако апелляционный суд пришел к выводу, что наказание соответствует тяжести преступлений и является справедливым. Единственным изменением стало то, что из приговора исключили указание на совершение преступлений в период мобилизации как отягчающее обстоятельство. При этом суд сохранил вывод о совершении преступлений в условиях ведения боевых действий.
На окончательное решение изменения в приговоре не повлияли – инстанция указала, что они не являются основанием для смягчения наказания.