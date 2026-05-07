Тимур Иванов обжаловал отказ суда дать ему ответ об отправке на СВО Экс-замминистра обороны обжаловал решение суда по иску к военкомату

Москва7 мая Вести.Экс-замминистра обороны Тимур Иванов подал жалобу на решение суда по его иску к военкомату, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Дениса Балуева.

В конце октября 2025 года Иванов направил в военный комиссариат обращение, где просил отправить его в зону проведения специальной военной операции. Ответа экс-замминистра не получил, поэтому подал иск на бездействие военкомата. В марте военкомат города Москвы отказал ему в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта.

Жалобу Тимур Вадимович подал давно, она только сейчас была зарегистрирована в суде отметил адвокат

По словам Балуева, Иванов может требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства.

Тимур Иванов был осужден 1 июля 2025 года на 13 лет колонии по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также ему был назначен штраф в размере 100 млн рублей. Ко всему прочему, экс-замминистра обвиняется в получении трех взяток на сумму 1,3 млрд рублей, а также в легализации денег и незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 год по июнь 2024 года.