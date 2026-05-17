Суд оставил без движения жалобу Тимура Иванова на решение военкомата Экс-замминистра обороны должен исправить недостатки жалобы на военкомат к 31 мая

Москва17 мая Вести.Суд нашел недостатки в жалобе бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к военному комиссариату, который не ответил ему на обращение с просьбой об отправке на СВО, и дал время на исправления до 31 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы инстанции.

В конце октября 2025 года Иванов направил в военный комиссариат обращение, где просил отправить его в зону проведения специальной военной операции. Ответа экс-замминистра не получил, поэтому подал иск на бездействие военкомата. В марте Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, после чего тот обжаловал это решение.

Апелляционную жалобу оставить без движения. Назначить срок - до 31 мая 2026 года (включительно) для исправления недостатков написали в документе

Согласно материалам дела, к жалобе не была приложена квитанция об оплате госпошлины.

Тимур Иванов был осужден 1 июля 2025 года на 13 лет колонии по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также ему был назначен штраф в размере 100 млн рублей. Ко всему прочему, экс-замминистра обвиняется в получении трех взяток на сумму 1,3 млрд рублей, а также в легализации денег и незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 год по июнь 2024 года.