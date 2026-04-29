Суд взыскал с Тимура Иванова долг по коммуналке в 149 тысяч рублей

Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за ЖКУ в квартире в 300 кв. м Суд взыскал с Тимура Иванова долг по коммуналке в 149 тысяч рублей

Москва29 апр Вести.Суд взыскал с экс-замминистра обороны Тимура Иванова свыше 149 тысяч рублей долга за коммунальные платежи в квартире в центре Москвы площадью 300 метров, сообщило РИА Новости.

Вынесен судебный приказ, взыскана задолженность в по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, в размере 149 тысяч 497 рублей 16 копеек, за исключением задолженности за газ, тепло и электроэнергию следует из данных агентства

Уточняется, что задолженность за ЖКУ образовалась за квартиру на Поварской улице столицы.

Тимур Иванов был осужден 1 июля 2025 года на 13 лет колонии по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также ему был назначен штраф в размере 100 млн рублей. Ко всему прочему, экс-замминистра обвиняется в получении трех взяток на сумму 1,3 млрд рублей, а также в легализации денег и незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 год по июнь 2024 года.