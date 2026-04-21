Требование АСВ к Тимуру Иванову на 3,9 млрд рублей признано обоснованным

Москва21 апр Вести.Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о сумме в размере почти четырех миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося банка "Интеркоммерц" в размере более 3,9 миллиарда рублей говорится в сообщении агентства

В своем иске АСВ опирался на решение Мосгорсуда о признании Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. В результате противоправных действий средства на указанную сумму были выведены из банка "Интеркоммерц" с помощью фиктивных договоров купли-продажи.

Ранее стало известно, что два требования на общую сумму более 450 миллионов рублей Иванову предъявила строительная компания "Главное управление обустройства войск".

Иванов был признан банкротом в ноябре 2025 года. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.