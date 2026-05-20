Адвокат экс-замминистра обороны Иванова рассказал, на что тот готов ради СВО Бывший замминистра обороны РФ Иванов готов пойти на СВО в качестве штурмовика

Москва20 мая Вести.Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции (СВО) в качестве бойца штурмового отряда.

Об этом сказал адвокат Иванова Денис Балуев в интервью РИА Новости.

Ему понятно, что при заключении с ним контракта вероятность отправки именно в штурмовые подразделения максимальна, поскольку такой порядок действует сейчас и за его соблюдением строго следят подчеркнул он

7 мая осужденный экс-чиновник обжаловал решение суда по его иску к военкомату, представителей которого Иванов просил отправить его в зону проведения СВО.

Согласно решению суда от 18 мая, эта жалоба оставлена без рассмотрения, так как бывший чиновник направил апелляцию с нарушением требований Кодекса административного судопроизводства, не приложив к ней документ об уплате госпошлины. Для устранения недостатков у Иванова есть время до 31 мая.

В марте 2026 года военкомат города Москвы отказал бывшему замминистра в отборе на воинскую службу и в возможности заключить контракт с Минобороны.