Москва5 мая Вести.Защита экс-начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Игоря Рутько обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на материалы суда.

Апелляционная жалоба подана адвокатом, принята к рассмотрению говорится в сообщении

Рутько осудили на 11 лет за получение взяток и превышение полномочий. По материалам следствия, он фигурировал в семи эпизодах получения незаконных денежных вознаграждений в крупном и особо крупном размерах, а также эпизоде превышения должностных полномочий в составе группе, действуя в корыстных целях.

В феврале Рутько приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

О позиции прокуратуры в отношении приговора Рутько информации в материалах нет. Фигурант признал вину только в превышении полномочий.