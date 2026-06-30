Экс-сотрудника НИИ Минобороны приговорили к 12 годам за взятки от коллег

Экс-сотрудник НИИ Минобороны осужден на 12 лет за взятки от коллег Экс-сотрудника НИИ Минобороны приговорили к 12 годам за взятки от коллег

Москва30 июн Вести.В Москве Преображенский суд признал виновным в получении крупных взяток бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ "27-й Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Игоря Боброва. Об этом со ссылкой на материалы суда передает "Интерфакс".

Игорю Боброву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей сообщили в суде

По материалам следствия, в 2015 году НИИ заключил многомиллионные контракты на разработку и обновление топографических карт. На Игоря Рутько были возложены обязанности по созданию научной группы, ее членам устанавливались дополнительные выплаты.

В качестве помощника руководителя Бобров за взятки включал коллег в спецгруппу по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. По данным следствия, сумма взяток составила 30 млн руб.

Ранее военный суд приговорил Рутько к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн. Его лишили воинского звания "полковник" и госнаграды.