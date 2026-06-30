Москва30 июнВести.В Москве Преображенский суд признал виновным в получении крупных взяток бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ "27-й Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России Игоря Боброва. Об этом со ссылкой на материалы суда передает "Интерфакс".
Игорю Боброву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублейсообщили в суде
По материалам следствия, в 2015 году НИИ заключил многомиллионные контракты на разработку и обновление топографических карт. На Игоря Рутько были возложены обязанности по созданию научной группы, ее членам устанавливались дополнительные выплаты.
В качестве помощника руководителя Бобров за взятки включал коллег в спецгруппу по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию. По данным следствия, сумма взяток составила 30 млн руб.
Ранее военный суд приговорил Рутько к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн. Его лишили воинского звания "полковник" и госнаграды.