Бывший военный комиссар получил 7 лет колонии за взятки в Иркутской области

В Иркутской области осудили экс-военного комиссара за взятки Бывший военный комиссар получил 7 лет колонии за взятки в Иркутской области

Москва28 апр Вести.Бывший военный комиссар города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов получил 7 лет колонии строгого режима за взятки и изготовление поддельных медицинских документов, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в Telegram-канале.

С 2022 по 2024 год фигурант получил взятки за изготовление меддокументов для семи призывников. Военный комиссар сделал в документах отметки о сложном заболевании, позволявшем освободить молодых людей от прохождения военной службы.

Фактически призывники необходимое медицинское освидетельствование в военном комиссариате и обследование в медучреждении не проходили. В результате призывники были … зачислены в запас, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства отметили в пресс-службе

Общая сумма взяток составила 1 млн 250 тысяч рублей. В ходе обысков у обвиняемого изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, интересующие следствие. В рамках обеспечительных мер на его имущество наложен арест на сумму 64 млн рублей.

Помимо основного наказания, экс-комиссару назначен штраф ф размере 4 млн рублей.

В отношении взяткодателей уголовные дела выделены в отдельное производство и прекращены.