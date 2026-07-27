В Астрахани экс-сотрудник правоохранительных органов осужден за взяточничество В Астрахани экс-сотрудник миграционной службы осужден за взятки

Москва27 июл Вести.В Астрахани суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов. Мужчина признан виновным в получении взятки, говорится в канале MAX прокуратуры Астраханской области.

Как установил суд, в феврале 2024 года между бывший инспектор отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД РФ по региону вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем, занимавшимся строительством многоквартирных домов с привлечением иностранных граждан. Стороны договорились, что за предупреждение о рейдовых мероприятиях со стороны сотрудников управления по вопросам миграции экс-инспектор ежемесячно будет получать 50 тысяч рублей. Позже сумма вознаграждения была увеличена до 100 тысяч рублей.

В результате преступных действий за период с февраля по август 2024 года должностным лицом получена взятка в сумме 650 тысяч рублей говорится в сообщении

Подсудимый приговорен к 7 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 3,2 млн рублей. Также он лишен права занимать связанные с выполнением функций представителя власти должности в правоохранительных органах на 2 года.

Полученные в качестве взятки денежные средства конфискованы в доход государства. На имущество осужденного наложен арест.