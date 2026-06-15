Криминальный авторитет из Сыктывкара приговорен к 12 годам Суд вынес приговор криминальному авторитету из Сыктывкара

Москва15 июн Вести.В Республике Коми завершился громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказался 62‑летний житель Сыктывкара, который признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ), вымогательстве (ст.163 УК РФ – 3 эпизода) и мошенничестве (ст.159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Республике Коми.

Следствием и судом установлено, что с 2021 года до февраля 2025 года фигурант, которому лидером преступного сообщества был делегирован криминальный статус, осуществлял криминальную деятельность на территории города Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Коми говорится в сообщении

На счету мужчины — сразу несколько тяжких преступлений. Он трижды прибегал к вымогательству, причём в каждом случае – с применением насилия. Но этим его преступная деятельность не ограничивалась: он провернул и масштабную аферу, повлекшую лишение права гражданина на жилое помещение.

Уголовное дело возбудили и расследовали при активной поддержке оперативников: в работе участвовали сотрудники регионального МВД, УФСИН и УФСБ. Их совместная работа позволила собрать необходимую доказательную базу.

Верховный суд Республики Коми приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 500 тысяч рублей.