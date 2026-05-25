Москва25 мая Вести.В Подмосковье спустя 16 лет вынесен приговор члену так называемой банды "сыщиков-гангстеров". Об этом сообщает издание "МК".

По его данным, Мытищинский горсуд приговорил фигуранта к трем с половиной годам колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два с половиной года.

Издание пишет, что фигурант была участником банды из четверых полицейских, остальные члены которой уже отбыли сроки. В материале сказано, что преступление, в котором обвинили фигуранта, произошло в сентябре 2010 года в Мытищинском районе, а жертвой стал мужчина-бизнесмен, которого подозревали в причастности к реализации похищенного у граждан другими преступниками имущества. Утверждается, что "сыщики-гангстеры" блокировали выезд из поселка автомобилю с предпринимателем, избили мужчину, нашли у него 25 тысяч рублей и потребовали 10 миллионов, угрожая уголовной ответственностью. В материале сказано, что бизнесмен заявил об отсутствии таких денег, и соучастники поехали вместе с ним к нему домой. В квартире предпринимателя на Ленинском проспекте они нашли свыше 1 миллиона рублей, а также забрали фотоаппарат стоимостью 9 тысяч рублей.

После этого, по информации издания, бизнесмена отпустили, но предупредили, что еще свяжутся с ним. Позднее один из членов банды с ним связался и потребовал выплаты дополнительных средств, но потерпевший на тот момент обратился в полицию.

Но тогда операция сорвалась – видимо, гангстер почувствовал что-то неладное и на встречу не приехал говорится в заметке

По информации журналистов, позднее бизнесмен сам был осужден за преступления против собственности. Через год задержали "сыщиков-гангстеров", но один член банды смог много лет скрываться от правосудия, пишет издание.