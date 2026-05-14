В Приморье отец, сын и полицейский получили от 8 до 8,5 года за вымогательство

Москва14 мая Вести.Арсеньевский суд приговорил к срокам от 8 до 8,5 года лишения свободы троих участников преступной группы, в том числе сотрудника полиции, за вымогательство, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

С февраля 2013 года по сентябрь 2022 трое фигурантов угрожали предпринимателю уголовным преследованием, утверждая, что тот якобы совершил преступления, а также проблемами с репутацией и привлечением к ответственности. Чтобы незаконное уголовное дело не было открыто, бизнесмен должен был передать фигурантам долю в уставном капитале общества, права аренды на лесные участки, а также свыше 21 млн рублей.

Отец, сын и сотрудник полиции систематически давили на бизнесмена. В результате давления потерпевший передал долю в компании и один арендуемый участок для заготовки древесины написали в пресс-службе

Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание от 8 до 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. На их имущество наложен обеспечительный арест на сумму свыше 36 млн рублей, 33 млн рублей из которых изъяты в виде наличных в различной валюте.

Сотрудник полиции также лишен звания майора и три года лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанной с осуществлением функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.

Еще один участник преступной группы находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.