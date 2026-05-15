В Приморье будут судить трех человек за хищение 19,5 млн рублей у участников СВО

Москва15 мая Вести.Прокуратура Приморья направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном и крупном размерах) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном и крупном размерах) говорится в публикации

По данным следствия следствия, с мая 2014 года по февраль 2026 года участники организованной преступной группы похищали деньги у граждан, в том числе у военнослужащих и участников СВО.

Злоумышленники навязывали военным кабальные договоры займа с физическими лицами, указывая в расписках суммы, превышающие реально переданные, и завышая процентные ставки.

Отмечается, что от действий фигурантов пострадали 35 человек. Общая сумма ущерба составила 19,5 миллиона рублей. При этом члены ОПГ намеревались похитить 30 миллионов рублей.

Имущество троих обвиняемых арестовано на сумму свыше 53 миллионов рублей.

Преступления были выявлены в ходе прокурорской проверки и оперативно-разыскных мероприятий УФСБ. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.