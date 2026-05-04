Москва4 маяВести.На территории Мордовии оперативниками задержаны подозреваемые в хищении у участников СВО более 3,5 млн рублей. Подробности сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
По предварительным данным, в 2025 году злоумышленники познакомились с двумя одинокими мужчинами и убедили их заключить контракт с Минобороны для службы в зоне СВО. После этого аферисты обманным путем завладели их банковскими картам и смогли получить выплаты, которые на них поступали.
Средствами они распоряжались по своему усмотрениюговорится в сообщении
При обыске в местах проживания изъяты предметы, подтверждающие виновность подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.