В Мордовии у участников СВО мошенники похитили более 3,5 млн рублей

В Мордовии задержаны подозреваемые в хищении у бойцов СВО более 3,5 млн рублей В Мордовии у участников СВО мошенники похитили более 3,5 млн рублей

Москва4 мая Вести.На территории Мордовии оперативниками задержаны подозреваемые в хищении у участников СВО более 3,5 млн рублей. Подробности сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

По предварительным данным, в 2025 году злоумышленники познакомились с двумя одинокими мужчинами и убедили их заключить контракт с Минобороны для службы в зоне СВО. После этого аферисты обманным путем завладели их банковскими картам и смогли получить выплаты, которые на них поступали.

Средствами они распоряжались по своему усмотрению говорится в сообщении

При обыске в местах проживания изъяты предметы, подтверждающие виновность подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.