В Мордовии задержаны подозреваемые в хищении денег участников СВО Трех жителей Мордовии задержали за хищение выплат участникам СВО

Москва30 апр Вести.Силовики задержали группу жителей Мордовии, которые подозреваются в хищении денежных средств участников СВО, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в минувшем году трое подозреваемых разработали схему, по которой получили доступ к банковским счетам двух земляков.

Целью злоумышленников были денежные выплаты, полагающиеся при заключении контракта.

В результате фигуранты похитили поступившие на их счета денежные средства, включая единовременные выплаты, на общую сумму более 3,5 миллионов рублей говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Действия фигурантов квалифицировали по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Было возбуждено уголовное дело.

В Следкоме отметили, что деятельность преступников удалось пресечь в результате совместной работы сотрудников СК, МВД, ФСБ и Росгвардии.