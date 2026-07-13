Москва13 июлВести.Полиция Тверской области задержала четырех подозреваемых в хищении не менее 9,6 миллиона рублей у участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники убеждали своих жертв подписать контракт для прохождения военной службы без непосредственного участия в СВО. После они получали банковские карты, на которые поступали выплаты, а самих обманутых в итоге отправляли в зону проведения операции.
Тверские полицейские задержали группу цыган, подозреваемых в хищении денег у участников СВОнаписано в канале ведомства
После задержания проводятся проверки на предмет выяснения факта регистраций фиктивных браков между контрактниками и девушками, представляющих цыганскую народность.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.