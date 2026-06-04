Москва4 июн Вести.В Свердловской области раскрыли банду мошенников, которую подозревают в хищении денежных средств военнослужащих, заключивших контракты о прохождении службы в Вооружённых Силах Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Мошенники разными способами уговаривали мужчин заключить контракты о прохождении военной службы, после чего получали доступ к их банковским счетам и дистанционным банковским сервисам.

Подозреваемые организовывали оформление банковских счетов и выпуск банковских карт на имена потерпевших, а также использовали фиктивные браки для последующего получения денежных выплат, предусмотренных законодательством поясняется в сообщении пресс-службы

К примеру, одной из жертв стал житель Владимирской области, 1980 года рождения, которого фигуранты убедили заключить контракт, обещая прохождение службы в подразделениях, не связанных с непосредственным участием в боевых действиях. После того как боец отправился в зону проведения СВО, мошенники присвоили около 3,8 млн рублей, поступивших на его счета.

По делу проходят трое подозреваемых мужчин, которые уже находятся в СИЗО, а также одна женщина, которая до суда будет под подпиской о невыезде.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователи проводят дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и иных лиц, причастных к совершению преступлений в отношении участников СВО. Расследование продолжается.