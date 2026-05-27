Москва27 маяВести.Пятеро жителей Петрозаводска похитили с расчетного листа участника спецоперации 2,1 миллиона рублей. Фигуранты задержаны, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Установлено, что в 2025 году организованная группа злоумышленников путем обмана похитила с расчетного счета 46-летнего военного более двух миллионов рублей, которые ему были выплачены за заключение контракта о прохождении военной службы.
Соучастники завладели банковской картой потерпевшего и после зачисления средств похитили ихотмечается в сообщении
В отношении пяти фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Помимо этого, у следствия есть данные о причастности фигурантов к совершению и других аналогичных эпизодов, правовая оценка которым будет дана в ходе следствия.