В Карелии мошенники похитили у участника СВО 2,1 млн рублей

Москва27 мая Вести.Пятеро жителей Петрозаводска похитили с расчетного листа участника спецоперации 2,1 миллиона рублей. Фигуранты задержаны, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Установлено, что в 2025 году организованная группа злоумышленников путем обмана похитила с расчетного счета 46-летнего военного более двух миллионов рублей, которые ему были выплачены за заключение контракта о прохождении военной службы.

Соучастники завладели банковской картой потерпевшего и после зачисления средств похитили их отмечается в сообщении

В отношении пяти фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, у следствия есть данные о причастности фигурантов к совершению и других аналогичных эпизодов, правовая оценка которым будет дана в ходе следствия.