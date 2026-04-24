Москва24 апр Вести.На Южном Урале задержаны шесть участников этнической организованной преступной группы, похищавшей выплаты участников СВО. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в MAX.

По материалам следствия, злоумышленники находили людей, ведущих асоциальный образ жизни и желающих служить по контракту, отправляли их в зону проведения специальной военной операции, а затем похищали единовременные выплаты.

Для хищения денег использовались разные схемы говорится в сообщении

В том числе три женщины 34-54 лет заключили фиктивные браки, а трое других участников ОПГ оформили на себя банковские доверенности с участниками СВО.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено 6 уголовных дел. Проведены обыски, изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты. Задержанным избраны разные меры пресечения, в том числе заключение под стражу.

Среди шести потерпевших, по предварительным данным, есть погибшие в зоне СВО. Злоумышленники планировали получить не менее 14 миллионов рублей за каждого.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.