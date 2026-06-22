В Кургане задержана ОПГ, похитившая у участника СВО 2,6 миллиона рублей Троих жителей Кургана задержали за хищение 2,6 млн рублей у бойца СВО

Москва22 июн Вести.В Кургане полицейские совместно с Росгвардией задержали троих членов организованной группы, подозреваемых в хищении денег у участника специальной военной операции. Об этом сообщило МВД России на платформе MAX.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД РФ по Курганской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных выплат у участника СВО говорится в публикации

По версии следствия, двое мужчин – 45 и 57 лет – в 2025 году убедили местного жителя заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону спецоперации. Они пообещали, что он будет проходить службу в условиях, не связанных с участием в боевых действиях. Однако злоумышленники не имели возможности повлиять на это и не собирались выполнять свои обещания.

Кроме того, подельники уговорили потерпевшего заключить фиктивный брак с их 41-летней сообщницей, после чего получили доступ к его банковскому счету и похитили 2,6 миллиона рублей.

В ходе обысков у фигурантов изъяли сотовые телефоны, два автомобиля, банковские карты и документы. У одного из мужчин обнаружили пистолет Макарова, револьвер системы "Наган", гладкоствольное охотничье ружье и патроны.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном обороте оружия. Двое подозреваемых заключены под стражу, третьей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.