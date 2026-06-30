Подозреваемые в хищении 9 млн рублей у участников СВО задержаны в Красноярске

В Красноярске задержаны подозреваемые в хищении 9 млн рублей у участников СВО Подозреваемые в хищении 9 млн рублей у участников СВО задержаны в Красноярске

Москва30 июн Вести.Полиция задержала пятерых подозреваемых — трех женщин и двух мужчин, — которые похитили более 9 млн рублей у троих жителей Красноярска, заключивших контракты для участия в спецоперации. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По версии следствия, злоумышленники помогали потерпевшим оформить документы, сопровождали их до отправки к месту службы, но при этом похищали банковские карты и переводили деньги на свои счета. Кроме того, фигуранты вступили с потерпевшими в фиктивные браки.

"Общая сумма ущерба составила более 9 миллионов рублей", — отмечается в сообщении ведомства.

Задержание прошло в Хакасии при силовой поддержке Росгвардии. При обысках изъяты телефоны, карты, свидетельства о браке и копии контрактов с Минобороны.

Возбуждены 3 уголовных дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.