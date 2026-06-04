Москва4 июн Вести.В Астраханской области задержали семейную пару, которая придумала схему хищения средств у участников специальной военной операции. В общей сложности, они успели присвоить более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что супруги действовали совместно с неизвестными, их личности устанавливаются.

Фигуранты уголовного дела подыскивали лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, убеждали их заключить контракт о прохождении военной службы, после чего получали доступ к их банковским счетам… В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также легализации средств. Правоохранители устанавливают все эпизоды преступления.