В Ачинске задержан мужчина, похищавший деньги бойцов СВО через подставных жен

Москва18 апр Вести.В Красноярском крае задержали 42-летнего жителя Ачинска, подозреваемого в хищении денежных выплат, предназначенных участникам СВО. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере MAX.

Отмечается, что уголовное дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Ачинска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, в период с июля по октябрь 2025 года фигурант разработал преступную схему: он организовывал заключение браков между военнослужащими и местными жительницами. После отъезда троих мужчин на службу подозреваемый забрал у женщин банковские карты, на которые приходили выплаты военнослужащих, и присвоил эти деньги.

При обыске у фигуранта изъяли свыше 1 миллиона рублей, более 10 телефонов, паспорта, банковские карты и сим-карты. Злоумышленник арестован.

Оперативное сопровождение ведут УФСБ и МВД РФ. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности и всех пострадавших. Расследование продолжается.