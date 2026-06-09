В Тверской области мошенники украли у матери погибшего бойца СВО 3 млн МВД: задержан курьер аферистов, укравших 3 млн у матери погибшего бойца СВО

Москва9 июн Вести.В полицию Максатихинского района Тверской области с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя женщина, инвалид II группы, сообщает пресс-служба МВД. Потерпевшая рассказала, что утром 3 июня им с мужем позвонил неизвестный, который представился представителем Министерства обороны РФ. Мужчина сообщил, что супругам необходимо получить медаль за сына, погибшего в зоне СВО. Для подтверждения данных муж заявительницы сообщил код из смс, завершив разговор.

После этого с потерпевшими связался "сотрудник силового ведомства", он заявил, что со счета пенсионера идут переводы в пользу ВСУ и мужчине грозит уголовная ответственность. На это перепуганные супруги возразили, что деньги, полученные после гибели ребенка хранятся дома. Тогда аферисты потребовали передать все сбережения "инкассатору" для декларирования.

Собрав под контролем аферистов "посылку", мужчина в вечернее время в безлюдном месте возле гаражей на улице Пролетарской передал 3 миллиона рублей прибывшему курьеру сказано в сообщении

После того, как супруги поняли, что их обманули, они написали обращение в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители сумели по горячим следам задержать 19-летнего жителя Тольятти, исполнившего в преступной схеме роль курьера. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, принимаются меры по возвращению пострадавшим похищенных денег.