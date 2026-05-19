Москва19 мая Вести.В Еврейской автономной области 22-летнему жителю Иркутской области предъявлено обвинение в попытке хищения денежных средств, принадлежащих дочери погибшего участника СВО, сообщается в MAX-канале Слендственого комитета РФ.

По версии следствия, в мае 2026 года курьер по заданию куратора прибыл в Биробиджан, где по сообщенному адресу, назвав кодовое слово, получил от незнакомой женщины похищенные у нее 8 млн рублей. В дальнейшем он должен был передать их соучастникам мошеннической схемы. Деньги принадлежали малолетней дочери погибшего участника СВО. Зная об этом, мошенники, представляясь сотрудниками военкомата и правоохранительных органов, пытались убедить женщину снять деньги со сберегательного счета ребенка, но своевременно обратилась в правоохранительные органы. После получения денежных средств курьер был задержан.

Фигурант заключен под стражу отмечается в сообщении

Проводится следствие.