Москва14 мая Вести.Сотрудники полиции Иркутска в ходе оперативной операции задержали криминального курьера, который собирался забрать у 76-летней местной жительницы сумку с 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" пресекли противоправную деятельность 28-летнего жителя Пермского края, помогавшего дистанционным аферистам похищать деньги у граждан. В криминальной схеме мужчина выполнял роль курьера написали в пресс-службе

Молодой человек ранее получил предложение подработать "тайным агентом" "представителей правоохранительных органов". В его задачи входили поездки по разным городам РФ, где он забирал сумки с деньгами у обманутых граждан.

"Руководство" задержанного за несколько дней до описанных событий связалось с потерпевшей, сообщив, что ее данные якобы получили некие злоумышленники, поэтому ей необходимо снять все сбережения и "задекларировать" их. У женщины на вкладе был миллион рублей, который преступники и велели ей обналичить.

Придя в банк, потерпевшая смогла снять только 200 тысяч рублей. На следующий день она снова обналичила часть денег, а через некоторое время встретила соседку, которой рассказала о случившемся. Приятельница объяснила иркутянке, что та, вероятнее всего, попала под влияние мошенников, и посоветовала обратиться в полицию, что пожилая горожанка и сделала. Дальнейшие действия заявительницы проходили под контролем оперативников рассказали в ведомстве

Курьер заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Устанавливаются другие эпизоды его противоправной деятельности.