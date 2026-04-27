Курьер из Москвы арестован в Красноярском крае за хищение ₽1 млн у пенсионерки

В Красноярском крае арестован курьер из Москвы за хищение ₽1 млн у пенсионерки Курьер из Москвы арестован в Красноярском крае за хищение ₽1 млн у пенсионерки

Москва27 апр Вести.Суд в Красноярском крае арестовал на два месяца жителя Москвы, участвовавшего в мошеннической схеме с похищением более 1 млн рублей у пенсионерки из Сосновоборска. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно данным ведомства, в марте 22-летний москвич приехал в Сосновоборск, где его ждала пожилая женщина, находившая на прямой связи с телефонными мошенниками. Назвав кодовое слово, курьер получил сумку с суммой более 1 млн рублей, после чего улетел обратно в столицу.

Пенсионерка осознала обман, когда связь прервалась. Правоохранители вышли на след: курьер задержан в Москве и доставлен в Сосновоборск. Выяснилось, что он работал на "операторов", получая процент от суммы говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).