Москва20 апр Вести.Полицейские в Сергиевом Посаде задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у 61-летней пенсионерки 1,5 млн рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем канале в мессенджере MAX.

В Дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. от 61-летней местной жительницы поступило заявление о мошенничестве. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Как установлено, женщине в одном из мессенджеров пришло сообщение о плановой проверке ЖКХ. Она перешла по ссылке, отправила код из СМС и получила уведомление о взломе личного кабинета в сервисе «Госуслуги» и оформлении микрозайма.

После с потерпевшей связался неизвестный, который убедил ее обналичить все сбережения и передать их доверенному лицу для внесения на «безопасный счет». Женщина выполнила инструкции, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в полицию приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя Краснодарского края, выступившего курьером в преступной схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на розыск соучастников, а также проверку причастности задержанного к аналогичным эпизодам.