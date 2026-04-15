Москва15 апр Вести.В Москве задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в соучастии в хищении 2 миллионов рублей у пожилого профессора. Об этом сообщило столичное ГУ МВД РФ в мессенджере MAX.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по району Северное Измайлово задержали 20-летнюю москвичку, причастную к масштабному мошенничеству говорится в публикации ГУ МВД

По данным правоохранителей, злоумышленники, представившись сотрудниками государственных структур, убедили пенсионера отдать им все сбережения для "обеспечения безопасности". Мужчина передал деньги курьеру, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Установлено, что задержанная забрала наличные и передала их неизвестному соучастнику.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.