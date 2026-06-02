Москвич отдал курьеру мошенников имущество матери на сумму более 6 млн рублей В Москве задержали курьера мошенников, забравшую сбережения пенсионерки

Москва2 июн Вести.В Москве правоохранители задержали девушку, выступившую в роли курьера мошенников, которые похитили у пенсионерки более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Аферисты позвонили сыну женщины, представились специалистами различных ведомств и убедили, что его личный кабинет взломан, а ему как можно быстрее необходимо "задекларировать" имущество и сбережения.

Поддавшись уговорам, потерпевший передал незнакомке наличные, в том числе в иностранной валюте, и золотые украшения своей матери.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Свиблово и окружного УВД задержали подозреваемую по месту жительства в Ореховом проезде. Ею оказалась 20-летняя москвичка, которая работала курьером — забрала ценности и переправила соучастникам говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Фигурантку отправили в СИЗО.