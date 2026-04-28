68-летняя пенсионерка из Подмосковья отдала мошенникам 70 миллионов рублей Задержаны курьеры мошенников, забравшие у жительницы Подмосковья 70 млн

Москва28 апр Вести.Сотрудники полиции из МУ МВД России "Мытищинское" задержали курьеров, которые работали на телефонных мошенников и помогли им похитить 70 миллионов рублей у пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Информационная атака злоумышленников на 68-летнюю женщину началась с сообщения в мессенджере якобы из домового чата. Будущую жертву просили проверить счетчики, для чего она перешла по присланной ссылке.

Вслед за этим ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Казначейства. Он сообщил о необходимости декларирования денежных средств, превышающих 100 тысяч рублей говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Пенсионерка поверила и отдала женщине-курьеру около своего дома пять миллионов рублей. Затем мошенники убедили жительницу Подмосковья снять со счетов еще 35 миллионов рублей, их забрал мужчина-курьер. Затем еще 30 миллионов увезла пожилая женщина.

В итоге пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и пошла в полицию. Стражи порядка задержали троих курьеров, которые уверяют, что сами стали жертвами аферистов.

Задержанные утверждают, что под предлогом погашения якобы оформленных на их имена кредитов злоумышленники убедили их встречаться с гражданами и забирать денежные средства.

Произошедшее квалифицировали по статье о мошенничестве в особо крупном размере, расследование продолжается.