В Одинцове задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей В Одинцове задержали дроппера аферистов, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

Москва15 июн Вести.В Одинцове полицейские задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников, обманувших 76-летнюю пенсионерку на 12 млн рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Пожилой жительнице Звенигорода пришло от неизвестного пользователя сообщение в мессенджере с предложением вступить в общедомовой чат. Пенсионерка перешла по ссылке и сообщила поступивший код якобы администратору группы. Затем ей пришла информация о том, что личный кабинет на "Госуслугах" взломан и необходимо позвонить по указанным номерам.

Далее неизвестные представились служащими Росфинмониторинга и сотрудниками ФСБ. Они заявили женщине, будто от ее имени уже оформлена генеральная доверенность на управление всем имуществом на некоего мужчину, который якобы является экстремистом, а сама она может быть признана соучастницей. Женщину запугали обыском и потребовали передать накопления "сотруднику казначейства" для помещения в специальную сейфовую ячейку, чтобы избежать изъятия денег приводит ведомство слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

Под давлением мошенников жертва отдала 12 млн рублей курьеру, который подошел к ней возле одного из банков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали мужчину, забравшего у заявительницы деньги. Им оказался житель Московской области. В настоящее время фигурант арестован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).