Москва21 апр Вести.Полицейские Ленинского городского округа задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у 84-летней пенсионерки свыше 12 млн рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем канале в мессенджере MAX.

Предварительно, пострадавшей позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда организации, где она ранее работала. Уточнив личные данные женщины, он пообещал перезвонить позднее. Затем поступил звонок якобы из правоохранительных органов — жертве сообщили, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета и для сохранности сбережений необходимо забрать все наличные из банка и перевести их на "безопасный счет".

Злоумышленники заставили ее (жертву. — Ред.) действовать по их указаниям. В феврале … гражданка сняла со счета более 5 млн рублей и передала их неизвестной женщине. Спустя месяц она таким же образом отдала еще 5 млн рублей молодому человеку, а еще через три дня – свыше 1,5 млн рублей другому курьеру. Лишь после того, как аферисты выманили у нее все накопления – более 12 млн рублей, – она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили одного из подозреваемых, выполнявшего роль курьера, и задержали его в Москве. Им оказался 18-летний житель Санкт-Петербурга.

Юноша пояснил, что под предлогом участия в голосовании перешел по ссылке, после чего ему стали звонить неизвестные и убеждать, что с его банковского счета якобы осуществляется финансирование ВСУ, и чтобы избежать уголовной ответственности, он должен встречаться с "юридическими лицами" и забирать у них долговые средства.

Деньги, которые задержанный забрал у пенсионерки, он перевел на криптовалютный кошелек.

В настоящее время молодой человек арестован. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также на выявление причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.