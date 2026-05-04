Москва4 маяВести.В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве после задержания 18-летнего курьера, забравшего у пенсионера 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пенсионеру из Северского района города позвонили неизвестные, обвинили в спонсировании террористов и убедили отдать сбережения для "сохранности".
К нему приехал курьер, который и забрал подготовленные деньги.
Сотрудники уголовного розыска задержали парня, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество"говорится в публикации
Уточняется, что часть полученных денег молодой человек забрал себе, а остальное перевел на криптокошелек аферистов. Установление иных фактов противоправной деятельности продолжается.