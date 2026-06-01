На Ставрополье задержан курьер, забравший у пенсионера 1 млн руб. Полиция Ставрополья задержала курьера, оставившего пенсионера без 1 млн руб.

Москва1 июн Вести.В Ставропольском крае 21-летний местный житель был задержан после того, как оставил местного пенсионера без одного миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Молодой человек выступил в качестве курьера, работавшего на мошенников. Он подъехал на машине к дому пенсионера и забрал у него предварительно приготовленный пакет с указанной суммой.

Сотрудники уголовного розыска МВД России по городу Ставрополю установили личность и местонахождение злоумышленника, им оказался 21-летний местный житель сказано в публикации

Курьер после задержания сознался в совершенном. Также он отметил, что из забранной у пожилого мужчины суммы он оставил себе 5 000 рублей, а остальное перевел куратору.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.