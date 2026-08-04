В Москве задержана курьер мошенников, похитившая у пенсионерки 1 млн рублей

В Москве задержана девушка, забравшая у пенсионерки более 1 миллиона рублей В Москве задержана курьер мошенников, похитившая у пенсионерки 1 млн рублей

Москва4 авг Вести.В Москве полицейские задержали 26-летнюю приезжую из Краснодарского края, которая выполняла роль курьера в схеме телефонных аферистов. Об этом сообщило ГУ МВД РФ столицы на платформе MAX.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Ивановское задержали 26-летнюю жительницу Краснодарского края. Девушка работала курьером у телефонных мошенников говорится в публикации

Пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками ведомств и убедили, что ее деньги в опасности, и их необходимо перевести на специальный счет. Доверившись, пожилая женщина обналичила все сбережения и отдала их приехавшей девушке. Сумма ущерба составила порядка 1 миллиона рублей.

За свою работу курьер получила лишь 7,5 тысячи рублей – основные средства она успела перевести через криптообменник. Подозреваемую задержали на Краснобогатырской улице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантка заключена под стражу.