Под предлогом замены домофона аферисты лишили двух москвичек 14 млн рублей В Москве задержали пособника мошенников, лишивших двух москвичек 14 млн рублей

Москва24 июн Вести.Полицейские задержали одного из пособников аферистов, которые украли у двух москвичек 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Жертвами схемы стали 63-летняя пенсионерка и 21-летняя девушка. Уточняется, что обе потерпевшие передавали деньги частями нескольким курьерам.

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Фигурант забрал у пенсионерки 2,5 млн, а у девушки 800 тыс. рублей, а затем конвертировал их в криптовалюту и отправил заказчикам.

Кроме того, пенсионерка передала более 12,5 млн руб. незнакомке на Перекопской улице и в 1-м Красногвардейском проезде, а 21-летняя девушка отдала 1,7 млн руб. в районе Москва-Сити.

При этом мошенники использовали легенду о замене домофона, попросив назвать код из sms, а затем, угрожая уголовным преследованием, заставили снять все сбережения и передать наличные.

Возбуждено дело о мошенничестве. Фигурант отправлен под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.