Мошенники под видом замены домофона обманули пенсионерку на 37 млн в Москве

Москва30 мая Вести.В Москве злоумышленники за три месяца общения с 72-летней пенсионеркой похитили у нее денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму в 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в мессенджере MAX.

Все началось со звонка якобы сотрудника управляющей компании о замене ключей от домофона. Для того, чтобы получить новые ключи, женщина подтвердила голосом согласие и назвала все свои личные данные.

После этого по отработанной схеме с пенсионеркой связался якобы сотрудник "банковского надзора" и заявил ей, что ее обманули мошенники. После этого он уговорил ее следовать его указаниям, чтобы сохранить свои деньги. Так, женщина передала курьерам все свои сбережения и украшения.

Собрав цепочки, кольца, серьги, а также трое золотых часов, москвичка уложила их в сумку и передала приехавшей к ее дому женщине, также получив "документ" о приеме ценностей. Общий ущерб превысил 37,4 млн рублей отмечается в ведомстве

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц злоумышленников.